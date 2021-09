Habib Diallo dans la short list de Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux cherchent toujours un numéro neuf capable de garder le ballon et de peser sur les défenses adversaires. Comme révélé dans nos colonnes, les dirigeants bordelais ont activé plusieurs pistes dont Islam Slimani et un certain Mbaye Niang. L'attaquant sénégalais qui n'entre pas dans les plans de Bruno Genesio au Stade Rennais, cherche une porte de sortie.

Si les deux parties semblent intéressées pour une future collaboration, il n'existe à l'heure actuelle, aucun accord. Les discussions vont se poursuivre. Parmi les autres dossiers étudiés figure Habib Diallo. L'attaquant du RC Strasbourg, auteur de 9 buts et 3 passes décisives la saison dernière, plaît aux décideurs girondins. Reste à savoir si les Bordelais concrétiseront cet intérêt.