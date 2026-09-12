Strasbourg : les ultras poursuivent leur combat contre la multipropriété

Deux jours après avoir adressé une lettre ouverte à la maire de Strasbourg, les supporters du Racing ont de nouveau manifesté leur opposition à la multipropriété ce samedi lors de la réception de Monaco. Après avoir mis fin cet été à leur mouvement de silence des 15 premières minutes, en vigueur depuis deux ans, les groupes de supporters avaient prévenu que leur contestation allait désormais prendre d’autres formes. Dans les tribunes, ils ont notamment interpellé Catherine Trautmann au sujet de l’interdiction de certains calicots, notamment ceux visant BlueCo.

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Plusieurs messages ont ainsi été déployés pendant la première période pour dénoncer une stratégie qu’ils jugent davantage tournée vers le trading que vers les ambitions sportives du RCSA. « L’effectif change, le projet reste le même : le trading avant le Racing » et « Trading assumé, projet sportif ou financier ? » pouvait-on notamment lire dans les tribunes. Une nouvelle démonstration de force après la fin du quart d’heure de silence, qui confirme que le bras de fer autour de la multipropriété est loin d’être terminé.