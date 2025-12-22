OL : Tomáš Rosický répond à la rumeur sur Adam Karabec

Prêté cette saison à l’Olympique Lyonnais par le Sparta Prague, Adam Karabec traverse une période compliquée sur les bords du Rhône. Des rumeurs ont même assuré que les Gones auraient déjà décidé de renvoyer le milieu tchèque de 22 ans chez lui à la fin de la saison.

Face à ces bruits de couloir, le directeur sportif du Sparta, le célèbre Tomáš Rosický, a commenté la situation. « La situation de Karabec est assez simple. Lyon dispose d’une option d’achat en fin de saison, qu’ils peuvent lever ou non. Tout est donc entre les mains de Lyon », a confié l’ex-milieu de terrain tchèque à Nova Sport.