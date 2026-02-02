Emmanuel Agbadou va rebondir à Besiktas

Désireux de se renforcer massivement cet hiver, Besiktas a ciblé de nombreux joueurs. Alors que la dernière journée de mercato a lieu ce lundi dans la plupart des championnats européens, le club turc souhaite boucler des arrivées rapidement. En ce sens, le club stambouliote est sur le point de mettre la main sur Emmanuel Agbadou.

La suite après cette publicité

Le défenseur ivoirien de 28 ans s’était révélé en Ligue 1 à Reims avant de rejoindre Wolverhampton. Après un an en Angleterre, Agbadou va déjà quitter la lanterne rouge de Premier League pour découvrir la Turquie. Dans cette opération, Besiktas va débourser 18 millions d’euros comme l’indique L’Equipe. Un accord contractuel a déjà été trouvé.