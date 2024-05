Canada : Jesse Marsch nommé sélectionneur

Depuis plusieurs semaines, le Canada est à la recherche d’un nouveau sélectionneur pour prendre les rênes de l’équipe co-organisatrice du Mondial 2026. Après les échecs dans les dossiers Thierry Henry et Hervé Renard entre autres, la sélection nord-américaine a trouvé son bonheur.

L’ancien entraîneur de Leipzig ou encore de Leeds, Jesse Marsch, s’est engagé jusqu’en 2026 et la Coupe du Monde avec le Canada. L’entraîneur américain de 50 ans va connaître sa première expérience sur le banc d’une sélection, et il va commencer fort, avec la Copa America dans un peu plus d’un mois.