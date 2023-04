Real Madrid : Eduardo Camavinga relance l’avenir d’Aurélien Tchouameni !

La suite après cette publicité

Arrivé au Real Madrid pour 80 millions d’euros en juillet 2022, Aurélien Tchouameni a du souci à se faire. Titulaire indiscutable en début de saison, l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco voit, en effet, son temps de jeu diminuer et la concurrence lui passer devant. Un début d’année 2023 bien plus compliqué à l’image de ces deux petites titularisations sur les sept derniers matchs, toutes compétitions confondues, disputés par les Merengues.

Si certains évoquent une possible punition de la direction madrilène, faisant référence à l’escapade parisienne en pleine Fashion Week de l’ex-joueur des Girondins de Bordeaux, d’autres facteurs explicatifs et plus sportifs peuvent cependant être avancés. À ce titre, comment ne pas évoquer le rendement très intéressant d’Eduardo Camavinga, grande satisfaction de la Casa Blanca cette saison. Irrégulier en début d’exercice, l’ancien Rennais est bel et bien devenu une pièce indispensable pour Carlo Ancelotti, notamment après la Coupe du Monde au Qatar.

Convaincant dans l’entrejeu mais également au poste d’arrière gauche, Camavinga prend ainsi de l’épaisseur et ne sort plus du onze madrilène… Dépassé par son compatriote à tous égards, Aurélien Tchouameni reconnaissait d’ailleurs récemment la forte concurrence présente dans les rangs madrilènes. «Je suis confiant, je sais ce que je peux faire. Il peut y avoir des moments difficiles dans la carrière d’un athlète, et c’est la première fois que ça m’arrive — mais j’apprends encore. Il y a beaucoup de concurrence au Real et il faut être bon pour jouer».

Pas forcément inquiété par la situation, le jeune milieu de 23 ans cause pourtant quelques maux de tête aux hautes sphères madrilènes. En effet, à en croire les dernières informations d’El Nacional, le Real commencerait à repenser l’avenir de sa récente recrue. Le média précise que les Madrilènes, prêts à récupérer une grande partie de l’investissement, n’accepteront, cependant, aucune offre inférieure à 70 millions d’euros. Avec cette possible porte laissée ouverte, nul doute que les principaux prétendants (Liverpool, le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester United ou encore Arsenal) risquent de se manifester dans les semaines à venir. Affaire à suivre…