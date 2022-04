PSG : Lionel Messi de retour contre Lens ?

Vainqueurs à Angers (3-0), le Paris Saint-Germain se rapproche inexorablement d'un dixième titre de champion de France. Opposés au RC Lens, samedi à 21 heures, les Parisiens auront d'ailleurs l'opportunité de définitivement sécuriser un nouveau trophée dans l'histoire du club (il manque un point au club de la capitale pour être sacré champion de France). Pour ce faire, les hommes de Mauricio Pochettino devraient, qui plus est, pouvoir compter sur le retour de Lionel Messi, absent contre les Angevins.

La suite après cette publicité

En effet, selon les dernières informations du Parisien, l'Argentin, récemment gêné par une inflammation du tendon d’Achille gauche, devrait effectuer son retour à la compétition ce week-end face aux Sang et Or. Si le diagnostic doit être confirmé, l'optimisme est, pour l'heure, de mise. A noter par ailleurs que le PSG est assuré de récupérer Neymar - qui a purgé son match de suspension - pour la réception des Lensois. De quoi aligner la MNM et ainsi espérer glaner un nouveau titre.