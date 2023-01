Coupe du Roi : Osasuna sort le Séville FC en prolongation et file en demi-finale

Dans une situation compliquée en Liga, le Séville FC, 15e du championnat espagnol et à un petit point du premier relégable, se déplaçait à Pampelune ce mercredi soir pour y affronter Osasuna, septième au classement et à trois petites unités du top 5, dans le cadre du deuxième quart de finale de la Coupe du Roi. Si les Andalous semblaient dominer la première période, notamment grâce à un bon Erik Lamela, les locaux revenaient des vestiaires avec de meilleures intentions offensives, obligeant Bounou, entré à la pause, à s’illustrer devant sa ligne (53e). Une meilleure entame de second acte récompensée par l’ouverture du score de Chimy Avila, après un beau travail en pivot (70e).

La suite de la rencontre était 100% marocaine, d’abord avec l’égalisation au bout du bout de Youssef En-Nesyri pour amener les deux formations en prolongation (1-1, 90+5e). En prolongation, Ez Abde trompait Loic Badé puis Bounou, son compère en sélection, pour redonner l’avantage aux Rojillos pour inscrire son premier but depuis son prêt en provenance du FC Barcelone, déjà qualifié en demies aux dépens de la Real Sociedad. Avec ce succès arraché après l’overtime, Osasuna, qui a éliminé les deux clubs de Séville dans cette compétition, se qualifie pour sa première demi-finale de Coupe du Roi depuis 18 ans ! Le SFC sort par la petite porte et doit absolument se relancer en championnat pour assurer le maintien dans l’élite.

