OM : Pablo Longoria veut construire avec Jorge Sampaoli

Au cours d'un long entretien accordé à La Provence, le président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria a répondu aux questions sur la gestion de Jorge Sampaoli. En plus de défendre les choix et les options du coach argentin, le patron phocéen a expliqué qu'il comptait bien construire avec lui, et ce, alors qu'el Pelado ne reste jamais longtemps au sein du même club.

La suite après cette publicité

«Quand je vois mon coach travailler avec son groupe, beaucoup de décisions prises en match sont cohérentes avec ce qu’il fait dans la semaine, a-t-il d'abord lancé avant d'ajouter. Quand je construis un projet, je ne le fais pas pour changer d’idée un an plus tard. Ce qu’il faut, c’est donner de la continuité au projet. Pas seulement parce que je suis sûr qu’on va retrouver de la stabilité et faire le jeu qu’on sait faire. Mon intention, c’est donner de la continuité».