Manchester United : "c’était une vraie daube", Fred fustige Erik Ten Hag

C’est souvent après les cohabitations entre joueurs et entraîneurs que les langues se délient d’un des deux côtés. Ce vendredi, c’est l’ancien milieu de Manchester United, Fred, qui n’a pas mâché ses mots à l’encontre d’Erik Ten Hag. Malgré un passage marqué par un sacre en League Cup et une finale de FA Cup lors de la saison 2022-2023, le Brésilien, désormais à Fenerbahçe, garde un souvenir très amer de sa collaboration avec le technicien néerlandais.

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Dans le podcast Charla, le joueur de 31 ans s’est fendu d’une sortie dure sur la gestion humaine de son ex-entraîneur : « Ten Hag était très bon tactiquement, mais avec le groupe, c’était une vraie daube. Il se disputait avec tout le monde. Il se disputait avec moi, avec Cristiano, avec Casemiro, avec Rashford… Il ne me faisait pas jouer, parfois ça devenait stressant. Avec Ten Hag, seuls ses joueurs néerlandais jouaient. Un entraîneur gangrené par les clans. Mais, tactiquement, l’un des meilleurs avec lesquels je n’ai jamais travaillé. Il voulait que l’équipe soit rapide, mais Cristiano était déjà plus âgé. Il l’a donc retiré du onze de départ, et il y a eu une dispute. » Voilà qui est dit.