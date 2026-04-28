Real Madrid : Florentino Pérez a un grand favori pour remplacer Alvaro Arbeloa

Outre le mercato, le feuilleton estival du Real Madrid sera de savoir qui sera le grand successeur d’Alvaro Arbeloa. Si l’ancien latéral droit n’est pas encore officiellement condamné, les médias madrilènes ne lui laissent aucune chance et le club merengue a déjà dressé une short-list pour lui succéder l’été prochain après cette saison plus que compliquée dans laquelle le club est quasiment condamné à une saison blanche. Et de nombreux noms sortent dans les journaux espagnols, avec Didier Deschamps, Mauricio Pochettino, Jürgen Klopp, Zinedine Zidane ou encore José Mourinho.

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Et pour choisir son nouvel homme fort, le président Florentino Pérez se veut désormais pleinement impliqué dans le choix du futur coach et souhaite relancer un projet sportif en perte de vitesse. Le soutien de son cercle proche sera toujours là, mais sera limité cette année et le patron de la Casa Blanca prendra la décision finale. Selon The Athletic, son favori serait José Mourinho, déjà passé par le club entre 2010 et 2013 avec succès, notamment un titre de champion d’Espagne, en franchissant la barre des 100 points pris.

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José Mourinho ne fait pas l’unanimité en interne

Un retour de Mourinho divise toutefois en interne. S’il apporterait expérience, visibilité et ambition, son passage précédent avait été marqué par des tensions, notamment avec Iker Casillas, et par une image parfois controversée. Cette saison, José Mourinho a suscité de vives critiques du côté des médias madrilènes pour ses propos après que l’attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, a affirmé avoir été victime d’insultes racistes de la part de Gianluca Prestianni, son joueur du Benfica.

Mais Florentino Perez veut revoir José Mourinho, même si cela n’est pas de l’avis de tous en interne. D’autres pistes ont été évoquées, mais la tendance du club à rappeler d’anciens visages pourrait jouer en faveur du technicien portugais, qui dispose d’une clause d’environ 3 millions d’euros dans son contrat avec Benfica, permettant à chacune des parties de rompre le contrat jusqu’à 10 jours après le dernier match de cette saison. Une piste qui prend de la crédibilité, alors que Kylian Mbappé a récemment aimé une publication affirmant que Mourinho pourrait revenir au Real Madrid.