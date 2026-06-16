RC Lens : Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot saluent l’arrivée de Dino Toppmöller

L’arrivée de Dino Toppmöller sur le banc du RC Lens a suscité une forte satisfaction en interne, à commencer par le directeur général Benjamin Parrot. Ce dernier a salué un profil jugé parfaitement en adéquation avec les ambitions du club, mettant en avant un technicien « référencé en Europe », combinant expérience du haut niveau, maîtrise des compétitions européennes et fortes qualités humaines. Il insiste également sur la rencontre entre « deux trajectoires ascendantes » et sur un point commun essentiel : l’intensité, au cœur du projet lensois. À l’aube du retour du club en Ligue des Champions, Parrot souligne aussi l’importance de s’appuyer sur un entraîneur habitué aux rythmes exigeants du très haut niveau, tout en rappelant qu’il s’agit du premier coach allemand de l’histoire du club.

La suite après cette publicité

De son côté, le directeur sportif Jean-Louis Leca a aussi exprimé son enthousiasme : « l’arrivée de Dino est une grande satisfaction pour nous. Très vite, nous avons été convaincus par la cohérence entre sa vision globale et le projet du club. Dino a exactement le profil que nous recherchions. C’est un entraîneur qui a dirigé 45 rencontres européennes, qui connaît la Ligue des Champions, qui parle plusieurs langues dont le français et qui a la réputation de faire progresser les jeunes joueurs. Ses expériences en Allemagne, au contact de joueurs internationaux et de staffs de haut niveau, lui ont permis d’enrichir son parcours et d’affiner son approche tactique. Dino est un adepte de la défense à trois et sa volonté de produire un football tourné vers l’avant colle à notre ADN. Je suis persuadé qu’il permettra au club de poursuivre sa progression. »