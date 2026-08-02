Côte d’Ivoire : Emerse Faé dévoile le projet qu’il préparait pour 2030
Emerse Faé a révélé qu’il travaillait déjà sur un projet à long terme avant son éviction de la sélection ivoirienne. L’ancien sélectionneur des Éléphants a expliqué qu’il se projetait jusqu’à la Coupe du monde 2030 avec une ambition dépassant largement les seuls résultats sportifs raconte-t-il à L’Équipe.
Le vainqueur de la CAN 2024 souhaitait notamment développer durablement le football ivoirien en mettant en place des formations pour les préparateurs physiques, un programme spécifique destiné aux jeunes gardiens à fort potentiel, ainsi que l’intégration, pour la première fois, d’un nutritionniste au sein de la sélection. Un projet de fond qu’il n’aura finalement pas l’occasion de mener à son terme.
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