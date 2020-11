RB Leipzig : Neymar a impressionné Angeliño

À 23 ans, Angeliño semble enfin avoir pris son envol. Depuis son arrivée au RB Leipzig, le joueur prêté par Manchester City rayonne un peu plus chaque week-end en Bundesliga. Mieux encore, le natif de Coristanco se veut décisif en Ligue des Champions depuis le début du nouvel exercice, et ses statistiques parlent indéniablement en sa faveur. En 11 matches joués toutes compétitions confondues cette saison, le latéral gauche espagnol a inscrit trois buts en Bundesliga et deux en C1, sans oublier sa passe décisive lors de la victoire des Allemands contre le PSG début novembre. Une victoire qui n’est pas restée indifférente à ses yeux. Au cours d’un entretien accordé à AS ce vendredi, il a évoqué le joueur qui l’avait le plus impressionné à ce jour, et il semblerait que la défaite 3-0 en demi-finale du Final 8 y soit pour beaucoup.

«Neymar. Ce qu’il a fait lors du match de Ligue des Champions que nous avons joué au Portugal contre eux nous a tous épatés. Ce joueur est à un autre niveau. Ce jour-là, j'ai été impressionné par la capacité d'un joueur à changer tout ce qui se passe dans un match. Au Portugal, nous ne savions pas comment l'empêcher de recevoir et de ne pas contrôler le match. Il n'y avait aucun moyen. C'est celui qui m'a le plus impressionné. Et heureusement qu'on n'a pas joué côte à côte, Dieu merci», a ainsi confié celui qui affrontera avec son équipe du RB Leipzig le Brésilien du PSG mardi soir (à suivre sur FM), lors du premier match retour des phases de poules.