PSG : Luis Enrique a hâte de retrouver Yaya Touré

À la veille de retrouver le Slovan Bratislava en Ligue des Champions, Luis Enrique a été invité à évoquer Yaya Touré, désormais entraîneur du club slovaque. L’Espagnol connaît bien l’ancien milieu ivoirien, qu’il a côtoyé durant ses années au FC Barcelone et dont il a suivi l’évolution depuis ses débuts sur les bancs.

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Le technicien parisien a ainsi livré son regard sur les débuts de Touré à la tête du Slovan. «Quand il était joueur à Barcelone, j’entraînais les jeunes puis l’équipe B. C’était un top joueur. Il a eu de l’expérience comme assistant. Slovan est sa première expérience. J’ai vu une équipe qui aime avoir le ballon. Il utilise son expérience de Barcelone et de Man City. On va voir si demain il va refaire cette même envie de joueur ou d’être plus défensif. Il faut savoir gérer. Les matchs à l’extérieur sont toujours difficiles. Quand on joue à la maison, il y a des choses qui peuvent jouer en ta faveur. Mais tous les matchs sont compliqués. Il faut presser au maximum.»