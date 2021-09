Le Real Madrid s'attaque au chantier du milieu de terrain

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé n'est pas venu au Real Madrid. Le PSG lui a fermé la porte d'un départ durant les dernières heures du mercato. Les millions de la Casa Blanca n'ont pas suffi. Cette dernière s'est consolée en attaquant un autre grand chantier de son équipe avec le milieu de terrain. Eduardo Camavinga est venu depuis le Stade Rennais contre 30 M€, un montant pouvant atteindre 40 à 45 M€ selon les bonus activés.

La venue du jeune Français s'inscrit dans une stratégie à plus long terme. Car l'entrejeu madrilène vieillit année après année. Luka Modric arrive en fin de contrat dans un an et aura 36 ans, quand Tony Kroos voit son bail se terminer en 2023 et atteindra les 33 ans. Il s'agit de se renouveler en profondeur. Camavinga est la première couche d'un recrutement qui se veut ambitieux dans ce secteur.

Un recrutement de star et la promotion de jeunes

Les récentes prolongations de Casemiro jusqu'en 2025 et de Valverde jusqu'en 2027 vont aussi dans ce sens mais ils devraient voir arriver une grosse concurrence dans les mois et les années à venir car selon AS, Paul Pogba est toujours la priorité pour l'été prochain. Le Mancunien est en fin de contrat l'été prochain et d'après ESPN, il donnerait sa priorité au Real Madrid plutôt qu'au PSG et à la Juve.

Pour AS, un autre élément de Premier League est courtisé avec Youri Tielemans. Alors que le joueur est sous contrat jusqu'en 2023, une décision devra être prise par Leicester l'été prochain, à savoir prolonger ou vendre le Belge, sous peine de le voir partir libre un an plus tard. Un chèque de 55 M€ pourrait suffire aux Foxes. Enfin, le Real souhaite également faire confiance aux jeunes Antonio Blanco (21 ans) et Sergio Arribas (19 ans), qui ont déjà fait leurs débuts en équipe première.