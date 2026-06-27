Nottingham Forest sait déjà comment réinvestir les 150 M€ de la vente d’Elliot Anderson

C’est LE transfert dont tout le monde parle en ce moment en Premier League. Actuellement à la Coupe du Monde avec l’Angleterre, Elliot Anderson va s’engager du côté de Manchester City. L’opération va rapporter 150 M€ à Nottingham Forest. C’est tout simplement un record pour le championnat anglais puisque les 145 M€ dépensés par Liverpool pour Alexander Isak l’an passé ont été dépassés. Il s’agit même du 3e plus gros transfert de l’histoire après de Neymar (220 M€) et de Mbappé (180 M€) au PSG. Si Booba se demande dans Kalash ce qu’il va «faire de toute cette oseille», les Reds ont eux déjà leurs petites idées.

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Déjà, il va falloir commencer par pallier le départ de l’international aux 11 sélections. Avant son transfert, la direction avait pour objectif de faire venir un élément dans l’entrejeu mais il en faut maintenant deux. La cible principale est à aller chercher du côté de Tottenham où le profil de Lucas Bergvall séduit beaucoup. Le Suédois représente l’avantage d’être jeune (20 ans) mais déjà expérimenté (+ de 20 matchs de coupes d’Europe, 13 sélections chez les A) et n’a pas le statut de titulaire chez les Spurs. Il avait été recruté à Djurgården pour environ 20 M€ il y a deux ans et est toujours sous contrat jusqu’en 2031.

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Remplacer Anderson en priorité

Autre point positif, le club de Londres cherche à se renforcer à ce poste (Sandro Tonali, Matheus Fernandes). Le jeu des chaises musicales pourrait favoriser son départ. L’autre priorité du milieu se situe du côté de l’Inter. Davide Frattesi (26 ans) est annoncé sur le départ depuis plusieurs mois maintenant. Lui non plus ne fait pas partie intégrante du onze de départ de son équipe, qui verrait d’un bon oeil sa vente pour alimenter son enveloppe mercato. Le champion d’Italie a valorisé son joueur à environ 30 M€, selon Sky Sports. Mais ça, c’était avant la vente d’Anderson. La direction lombarde pourrait être tentée d’en profiter pour faire grimper la note.

Un dernier nom est cité en cas d’échec d’une de ces deux premières pistes. Il s’agit d’Arne Engels du Celtic. Le Belge est jeune (22 ans) et coûterait sans doute un peu moins cher. Il a encore deux ans de contrat et avait déjà fait l’objet d’une approche l’hiver dernier. Le milieu de terrain ne sera pas le seul secteur à renforcer. Nottingham Forest va profiter de sa très belle vente pour recruter un gardien et un défenseur central afin de préparer les départs probables de John Victor et Morato. Le premier n’a presque pas joué cette saison en raison d’une blessure et le second, régulièrement remplaçant, pourrait profiter de sa bonne cote pour s’en aller.

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Forest a les moyens de résister aux offres

Il ne devrait pas y avoir de gros bouleversements supplémentaires non plus. L’essentiel a été assuré en amont avec la prolongation plus ou moins récente de nombreux cadres de l’effectif, à l’instar de Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi et Murillo. Nikola Milenkovic sera quant à lui sans doute revalorisé dans les semaines à venir. Des offres pour ces quatre joueurs devraient être refusées. La porte n’est en revanche pas fermée pour Taiwo Awoniyi et James McAtee. Les deux joueurs ont des courtisans, notamment en Premier League. Il faudra alors remplacer l’attaquant et le milieu offensif mais nous n’en sommes pas encore là.