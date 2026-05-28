Maxence Caqueret : «j’ai hâte de rejouer la Ligue des Champions»

Au terme d’une dernière journée folle en Serie A, Côme a terminé à la 4e place du classement devant l’AC Milan, compostant son billet pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Une fierté pour Maxence Caqueret qui a dit oui au projet de Como au mercato d’hiver 2025. Un an et demi plus tard, le milieu de terrain tricolore ne regrette pas son choix. Il va retrouver une compétition qu’il affectionne dans quelques mois. «C’était quelque chose d’exceptionnel. Personne n’attend un club comme Côme en Ligue des Champions, surtout après deux saisons en Serie A. C’était un moment magnifique. Le groupe a fait une saison incroyable et je pense vraiment que c’est mérité. On méritait cette place. C’était un moment incroyable, nous a confié le footballeur né en 2000.»

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Puis, il a ajouté : «j’ai hâte de rejouer la Ligue des Champions. J’ai eu la chance de la jouer avec l’OL et c’étaient des moments magnifiques. C’est le Graal du football européen. Donc ce n’est qu’un plaisir pour un joueur de jouer cette compétition et j’espère qu’on aura l’occasion de faire de belles choses.» Caqueret profite pleinement, avant de repartir pour un nouvel exercice qui sera à coup sûr passionnant. «En ce qui concerne nos ambitions pour la saison prochaine, on ne va pas se mentir, on est encore dans l’euphorie et la joie de cette qualification. On a du mal à se projeter pour le moment parce que les vacances et le repos commencent à peine. Mais au moment voulu, on se fixera nos objectifs. Je pense que l’objectif sera tout simplement d’aller le plus haut possible et de gagner le plus de matches possibles car on joue au football pour gagner et être les meilleurs possibles.» Un discours qui doit plaire à Cesc Fabregas, qui a tout fait pour avoir l’ancien joueur de Lyon il y a un peu plus d’un an.