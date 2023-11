PSG : Luis Campos annonce moins d’échecs dans le recrutement

Invité à l’école d’économie de la Sorbonne ce vendredi pour donner une conférence sur le marché des transferts et ses coulisses, Luis Campos s’est également exprimé sur les perspectives du PSG en vue de cette saison. Le conseiller football du club francilien a de nouveau insisté sur le virage pris par le club, en l’occurrence celui d’un esprit plus collectif.

«Au PSG, on a l’exemple d’un ou deux joueurs qui changent beaucoup cette année et qui sont mieux adaptés. On est beaucoup plus dans une pensée collective, a-t-il rappelé lors la conférence, dans des propos relayés par RMC. Ça fait que tout le monde peut briller. C’est une nouvelle direction prise par le club et je pense que ça aboutira sur moins d’échecs concernant certains joueurs. Le puzzle prend forme… mais seul le terrain validera ou non le travail effectué.»