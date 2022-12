Palmeiras : tout est bouclé pour le transfert d'Endrick au Real Madrid !

C'est fait, ou presque. Le média brésilien Globo révèle que Palmeiras a accepté, ce jeudi, de vendre sa pépite Endrick au Real Madrid. Il ne faisait (presque) plus aucun doute que la Casa Blanca avait distancé le PSG et Chelsea dans la course au prodige brésilien de 16 ans. L'opération doit être officialisée par les clubs dans les prochaines heures.

L'attaquant gaucher, né à Brasilia et formé à Palmeiras, club pour lequel il a seulement disputé 7 matches en pro (3 buts), va rejoindre la capitale espagnole contre une indemnité d'environ 70 millions d'euros. Le Verdão recevra 60 millions d'euros, le reste de l'opération, lié aux taxes, étant payé par le club espagnol. Le joueur ne devrait pas rejoindre Madrid avant 2024 et sa majorité.