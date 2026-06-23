CdM 2026 : le programme TV, où et quand voir les matches

La Coupe du Monde 2026 se poursuit avec plusieurs matches au menu. En guise d’entrée, il y aura la rencontre entre le Portugal et l’Ouzbékistan dans le groupe K. Après un nul face à la République Démocratique du Congo lors du premier acte (1-1), le très critiqué Cristiano Ronaldo et ses partenaires tenteront de repartir du bon pied lors de match à suivre à 19 heures sur M6 et beIN Sports. En plat de résistance, l’Angleterre enchaînera face au Ghana dans le groupe L. Les Three Lions, qui ont battu la Croatie 4 à 2, veulent enfoncer le clou face à des Ghanéens qui ont aussi gagné leur premier match face au Panama.

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Ce choc sera à suivre à 22 heures sur les antennes de beIN Sports et M6, mais aussi en live commenté sur notre site. Plus tard dans la nuit, la Croatie et le Panama, les deux autres équipes de ce groupe, croiseront le fer à 1 heure du matin. Un match uniquement diffusé sur beIN Sports. En guise de dessert, vous pourrez suivre l’affiche entre la République Démocratique du Congo et la Colombie, qui se retrouveront à 4 heures du matin (heure française). Un beau menu en perspective.