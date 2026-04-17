AS Roma : Gasperini craque et quitte la conférence de presse en larmes

Gian Piero Gasperini en a scotché plus d’un ce vendredi en conférence de presse. À la veille d’un match entre l’AS Rome et l’Atalanta chargé en symbole pour l’entraîneur giallorosso, ce dernier a dû faire face aux questions des médias italiens sur le match, mais aussi sur son avenir et sa brouille avec le conseiller du club romain, Claudio Ranieri. Face à ces questions, Gasperini a pris le soin d’éviter tous les sujets sensibles, mais au moment d’évoquer ses souvenirs à l’Atalanta, le technicien de 68 ans a craqué.

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«Si j’ai passé près de 8 ans à Gênes et 9 à Bergame, ce n’est pas que je sois une si mauvaise personne. À l’Atalanta, il n’y avait pas que des jeunes ou des gamins. Mais un groupe de joueurs expérimentés, qui a ensuite été élargi, intégré, modifié. Mais ce n’étaient pas que des jeunes. C’était quelque chose d’extraordinaire, non seulement grâce à moi, mais aussi grâce au club. À un certain moment, ce club, très capable de travailler en harmonie avec l’entraîneur… À un certain moment, cette harmonie, un peu parce que le club avait changé, un peu parce que le père (Percassi, ndlr), auquel j’étais certainement plus attaché, n’était plus là…», a-t-il lâché en larmes, avant de se lever et de quitter soudainement la salle de conférence de presse.