Liga : nouvelle promenade du FC Barcelone face à Getafe

L’ogre barcelonais était de retour aux affaires. Auteur d’un sans-faute en Liga, le club catalan retrouvait le championnat espagnol ce samedi avec la réception de Getafe avec l’ambition de poursuivre ce début de saison tonitruant. Raphinha, l’homme aux 14 buts en 8 matchs, n’était certes pas là, préservé après s’être légèrement blessé avec le Brésil, mais Hansi Flick pouvait compter sur la majeure partie de son effectif (De Jong, Bardaghji et Christensen étaient également forfaits). Même Joan Garcia effectuait son retour après un mois de convalescence et débutait avec Koundé à sa droite, Garcia et Martin devant lui. Rodri, Olmo et Gavi débutaient également en soutien du trio Yamal, Gordon et Gabriel Jesus, auteur de sa première titularisation.

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12es au classement avant le coup d’envoi de ce match, les hommes de José Bordalas avaient tout de la victime expiatoire. Cela s’est très (trop ?) rapidement confirmé dans ce match à sens unique une très grosse partie du temps. Dès la première situation durant la 2e minute, Gordon éliminait Gudelj à l’entrée de la surface puis crochetait Martin pour tromper Soria d’une frappe déviée (1-0, 2e). Non content d’avoir déjà ouvert le score, le Barça poursuivait sa domination et cette fois Soria sortait le centre-tir de l’ailier anglais qu’Olmo ne parvenait pas à toucher pour une histoire de millimètres (14e). Le gardien devait encore s’employer sur cette tentative lointaine de Garcia, qui a bien failli le surprendre (19e).

La soirée parfaite de Jules Koundé

Getafe avait le plus grand mal à sortir de sa moitié de terrain mais parvenait tout de même à réagir avec cette frappe enroulée d’Azon bien captée par Garcia (26e). Insuffisant tout de même pour faire douter les Blaugranas, qui doublaient même la mise sur un numéro de soliste de Gabriel Jesus, auteur d’un tir croisé en repiquant dans l’axe (2-0, 30e). Avant la pause, Yamal (39e) et même Koundé (43e), qui est devenu le Français le plus capé de l’histoire du club, ont eu des occasions pour creuser encore un peu plus l’écart. Au retour des vestiaires, le Barça reprenait sa marche en avant mais à un rythme piano. Mojica s’essayait même de loin (54e), tandis que Dani Olmo lui répondait d’un tir croisé repoussé par Soria (57e).

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Flick attendait l’heure de jeu pour procéder à ses premiers changements et repartir les temps de jeu avec les entrées de Fermin Lopez et Pedri à la place de Gavi et Olmo. Le Barça en profitait pour asseoir sa domination du ballon, alors que les entrées de Bernal et d’Adeyemi, puis d’Abdelkarim montraient à quel point les Culés tenaient un banc largement supérieur. Sur un corner tiré à deux entre Pedri et Yamal, le favori au prochain Ballon d’Or distribuait un centre parfait pour Koundé, qui surgissait en renard des surfaces (3-0, 73e). Finalement, il n’aura manqué que le but de Lamine Yamal pour vivre une soirée parfaite. Le champion du monde a manqué de précision dans le dernier geste à l’image de cette ultime situation (87e). Avant de retrouver la C1 et un déplacement à Galatasaray, le Barça prend 5 longueurs d’avance sur l’Atlético.