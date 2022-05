OL : Maxence Caqueret a hésité à prolonger

Ce jeudi, l'OL a annoncé la prolongation de contrat jusqu'en 2026 de Maxence Caqueret. Dans la foulée, le milieu s'est présenté en conférence de presse aux côtés des dirigeants rhodaniens. «Je voulais remercier le président, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou pour cette confiance qu'ils me donnent chaque jour depuis plusieurs années. Je vais essayer de la rendre au club d'ici 2026. J'espère retrouver le haut niveau et je suis sûr qu'on va réussir avec l'aide de notre académie et de nos joueurs», a-t-il lâché.

Ensuite, il a été demandé au joueur, qui a été approché par plusieurs écuries, si prolonger avait été une évidence. «Non. Quand on connaît la situation, cette saison et nos résultats, ce n'était pas évident. L'OL reste mon club de cœur, le club que j'aime. C'est plus facile de prolonger dans ce club qui, pour moi, est toute ma vie. J'ai grandi ici, c'est le club de ma ville, de ma famille». Pour l'amour du maillot donc, le Français est resté à l'OL.