Liverpool va encore se lâcher sur le mercato

Souvenez-vous l’été dernier. Tout le monde saluait l’anticipation de Liverpool, qui bouclait un mercato pharaonique (Isak, Ekitike, Wirtz, Frimpong, Kerkez) dans la foulée de son titre de champion d’Angleterre, dans l’espoir d’étendre son succès sur de longues années. Le tout avec les prolongations de Salah et Van Dijk. Mais rien ne s’est passé comme prévu et Liverpool a passé une saison calamiteuse, la plus dure de sa carrière selon les mots du défenseur central néerlandais.

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Alors Liverpool se prépare à une nouvelle refonte estivale. Car cette fois, Mohamed Salah quitte bel et bien les Reds. Et il va falloir lui trouver un remplaçant sur le côté droit, ce qui semble être la priorité de ce marché estival, après avoir été la carence de la saison. Et selon les médias anglais, c’est l’Ivoirien Yan Diomandé, du RB Leipzig, qui occupe la pole position. Auteur de 12 buts en Bundesliga avec le RB Leipzig, il présente un profil qui plait à Liverpool : jeune, polyvalent, avec une marge de progression.

Encore une recrue offensive ?

Sont également cités : Bradley Barcola et Antohny Gordon. Deux pistes plus onéreuses, d’autant que le couloir droit n’est pas leur poste de prédilection. Liverpool pourrait également, selon Sky Sports, recruter un nouvel attaquant axial, en raison de la blessure longue durée d’Hugo Ekitike. Par contre, les Reds n’auront pas besoin de se renforcer dans l’axe de la défense. Déjà, le portier brésilien Alisson pourrait finalement rester, malgré le pressing de la Juventus.

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Ensuite, il y a le cas Ibrahima Konaté, qui n’a toujours pas prolongé alors que la tendance était claire il y a quelques semaines. Le défenseur français laisse planer le suspense, mais Liverpool va récupérer le jeune Leoni, de retour de sa blessure au genou, et surtout Jérémy Jacquet, recruté en cours de saison. Il faudra remplacer numériquement Andy Robertson, pour concurrencer Kerkez dans le couloir gauche. Vous l’aurez compris, malgré les dépenses de l’été dernier, Liverpool a du boulot !