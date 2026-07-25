Amical : l’AS Monaco chute contre le Sporting

L’AS Monaco a concédé une défaite face au Sporting CP (2-0) pour son deuxième match de préparation estivale. Opposés à une formation portugaise déjà bien en jambes au Stade José Alvalade, les Monégasques ont rencontré des difficultés face à l’intensité et au rythme imposés par leurs adversaires. Malgré plusieurs séquences intéressantes dans le jeu, les joueurs de Filipe Luis n’ont pas réussi à trouver la faille offensivement et ont été punis par l’efficacité du Sporting, qui a su concrétiser ses occasions pour prendre l’avantage.

La suite après cette publicité

Cette rencontre a néanmoins permis au staff monégasque de poursuivre son travail de préparation avec une large revue d’effectif et de nouvelles rotations. Après un premier test remporté face à Saint-Priest (5-2), l’ASM continue de monter en puissance avant la reprise officielle de la saison. Les Rouge et Blanc retrouveront d’ailleurs le terrain vendredi prochain avec la réception du Cercle Bruges pour poursuivre leurs réglages et accumuler du temps de jeu.