PSG : longue absence pour Julian Draxler

Mauvaise nouvelle pour Julian Draxler (28 ans). Alors que l'attaquant se faisait un plaisir de retrouver la sélection d'Allemagne (sa dernière cape remonte à octobre 2020), il s'est blessé lors du rassemblement. Une lésion musculaire.

La suite après cette publicité

Hans-Dieter Flick, le sélectionneur de la Mannschaft, a annoncé «une absence de plusieurs semaines» pour le joueur du Paris SG. Cette saison, en Ligue 1, le natif de Gladbeck, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Rouge-et-Bleu, compte 2 buts et 1 passe décisive en 10 apparitions.

🎙️ Hansi #Flick: "Julian #Draxler has suffered a muscle injury and is sidelined. It's a real shame - he demonstrated the quality he has during training."#DieMannschaft #GERLIE pic.twitter.com/F3vTJJPP54