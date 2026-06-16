CdM 2026, Sénégal : Ibrahim Mbaye rejoint Pelé

Ibrahim Mbaye a marqué les esprits lors de la Coupe du Monde 2026 en entrant dans un cercle très fermé des buteurs précoces. À seulement 18 ans et 143 jours, le jeune joueur est devenu le quatrième plus jeune buteur de l’histoire du Mondial, confirmant son énorme potentiel au plus haut niveau.

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Seuls trois joueurs font mieux que lui dans cette statistique prestigieuse : Pelé (17 ans et 239 jours), Manuel Rosas (18 ans et 93 jours) et Gavi (18 ans et 110 jours). Une performance qui place déjà Mbaye parmi les révélations de cette Coupe du monde et renforce sa montée en puissance avec les Lions de la Terranga.