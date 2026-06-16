Menu Rechercher
Commenter 7
Coupe du Monde

CdM 2026, Sénégal : Ibrahim Mbaye rejoint Pelé

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ibrahim Mbaye @Maxppp
France 3-1 Sénégal
winamax
1 1.50 N 4.55 2 6.00 boost x10

Ibrahim Mbaye a marqué les esprits lors de la Coupe du Monde 2026 en entrant dans un cercle très fermé des buteurs précoces. À seulement 18 ans et 143 jours, le jeune joueur est devenu le quatrième plus jeune buteur de l’histoire du Mondial, confirmant son énorme potentiel au plus haut niveau.

La suite après cette publicité

Seuls trois joueurs font mieux que lui dans cette statistique prestigieuse : Pelé (17 ans et 239 jours), Manuel Rosas (18 ans et 93 jours) et Gavi (18 ans et 110 jours). Une performance qui place déjà Mbaye parmi les révélations de cette Coupe du monde et renforce sa montée en puissance avec les Lions de la Terranga.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Sénégal
Ibrahim Mbaye

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Sénégal Flag Sénégal
Ibrahim Mbaye Ibrahim Mbaye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier