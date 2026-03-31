CdM 2026 : la RD Congo écarte la Jamaïque dans la douleur et se qualifie après 52 ans d’attente

Alors que la Bosnie-Herzégovine, la Suède, la Tchéquie et la Turquie se sont qualifiées pour la Coupe du Monde 2026 dans la zone Europe, il restait deux barrages intercontinaux. Avant le duel entre l’Irak et la Bolivie à 5h du matin qui dévoilera le quatrième adversaire de l’équipe de France, la RD Congo et la Jamaïque croisaient le fer. Les Léopards qui avaient gagné les barrages africains en écartant le Cameroun et le Nigéria rencontraient des Reggae Boyz qui sortaient d’une victoire 1-0 contre la Nouvelle-Calédonie en demi-finale des barrages intercontinentaux. Et cela démarrait fort avec un but inscrit rapidement par Cédric Bakambu, mais le joueur du Real Betis Balompié était hors-jeu (4e). Laissant le ballon à son adversaire, mais le contenant avec son pressing, la RD Congo avait les meilleures possibilités avec deux tentatives excentrées de Meschack Elia (23e et 33e). Néanmoins, la Jamaïque n’était pas en reste et juste avant la pause, Leon Bailey trouvait le poteau droit (41e).

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En seconde période, la République Démocratique du Congo revenait avec de bonnes intentions et Cédric Bakambu enroulait une frappe qu’Andre Blake repoussait en corner (47e). Mais à part un temps fort de 10 minutes, les Léopards retombaient dans leurs travers et c’est même la Jamaïque qui reprenait de l’allant avec de longues phases de possession. À la fin du temps réglementaire, la RD Congo insistait à l’image de ce tir trop croisé d’Edo Kayembe (83e). Servi dans le dos de la défense, Theo Bongonda trouvait Cédric Bakambu qui marquait, mais l’ailier était hors-jeu avant sa remise (85e). Percutant, Edo Kayembe frappait de nouveau juste à droite du but jamaïcain (87e). Cédric Bakambu s’illustrait aussi d’une astucieuse talonnade (89e), mais cela n’empêchait pas de filer en prolongations. La RD Congo continuait d’insister et sur un corner, Axel Tuanzebe a enfin permis aux Congolais de prendre l’avantage (1-0, 104e). La Jamaïque essayait de revenir ensuite, mais se cassait les dents sur la défense congolaise. L’équipe de Sébastien Desabre s’impose ainsi 1-0. La RD Congo devient le 47e pays qualifie et rejoint ainsi le groupe K en compagnie de la Colombie, de l’Ouzbékistan et du Portugal tout en mettant fin à 52 ans d’attente.