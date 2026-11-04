OM : Bruno Genesio annonce deux forfaits et des changements contre le Bayer

Avec 3 défaites en 3 journées, le parcours de l’OM en Ligue Europa s’annonce déjà compliqué. Il faut en plus de cela se déplacer du côté du Bayer Leverkusen ce jeudi, l’un des adversaires les plus redoutables dans le calendrier européen des Marseillais. Pour ne rien arranger, Bruno Genesio devra faire sans Amine Harit et Emerson Palmieri, dont il a annoncé les forfaits en conférence de presse.

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«Ils ne sont pas opérationnels pour le match de demain, on a préféré ne prendre aucun risque. On attend vendredi ou samedi pour en savoir plus. Surtout concernant Emerson. Pour Amine, c’est plutôt un problème de récupération, il devrait être là dimanche», a précisé le technicien à la veille du match (21h). Le onze de départ sera probablement remanié. «Vous verrez demain. Il y aura des changements comme je l’ai fait dernièrement.»