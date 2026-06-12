Comment la Ligue 1 a loupé Julián Quiñones, héros du Mexique et meilleur buteur de Saudi Pro League

L’histoire retiendra que Julián Quiñones est devenu le premier buteur de cette Coupe du Monde 2026. Mieux encore, l’ailier gauche a rapidement marqué devant son public de l’Estadio Azteca en profitant d’un bon pressing dans les 20 mètres adverses pour effacer un défenseur et frapper en force du droit sous les jambes du portier. Avec cette ouverture du score précoce (dès la 9e minute), il a guidé le Mexique vers un succès logique face à une très faible équipe d’Afrique du Sud (2-0). Avec trois points, El Tri en profite pour prendre la tête de la poule A, à égalité avec la Corée du Sud, vainqueur quant à elle de la Tchéquie (2-1) dans la nuit.

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«Je suis content et heureux d’avoir marqué ce but. Dans ce stade magnifique, on a ressenti le soutien de tout le public dès la première minute. Pour moi, c’est très important, fondamental même pour l’équipe dans cet objectif de prendre ces trois points» réagissait le meilleur homme sur le terrain hier. Notre rédaction lui a attribué un joli 8/10, insistant sur sa capacité «à bonifier chaque ballon». «Très en vue, mobile et clinique techniquement», c’est toujours lui qui amenait le danger sur cette nouvelle frappe (20e) et sur ce service pour Gallardo (35e). Il aurait même pu s’offrir un doublé si sa frappe n’avait pas heurté le poteau (42e).

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Meilleur buteur de Saudi Pro League

Il a forcément été très applaudi à sa sortie du terrain. «Cela fait quelques jours que les supporters nous manifestent leur soutien. On le sent partout ici et sur les réseaux sociaux. Ils sont avec nous et nous aident dans cet objectif de victoire». Le joueur de 29 ans commence brillamment son Mondial et surfe sur sa magnifique saison avec son club. Sous le maillot d’Al-Qadsiah où il évolue en pointe, il a tout simplement terminé meilleur buteur de Saudi Pro League grâce à ses 33 buts en 31 matchs de championnat, devançant une pléiade de stars comme Ivan Toney (32 buts), Cristiano Ronaldo (28 buts), Joao Felix (20 buts) ou encore Karim Benzema (17 buts).

Face à de telles statistiques, son club est empressé (à la fin mai) de le verrouiller jusqu’en 2029, après l’avoir enrôlé il y a deux ans pour 14 M€ auprès du CF América, l’une des grandes institutions du football mexicain. Le déloger d’Arabie saoudite ne sera pas une mince affaire pour ses courtisans. Ce que l’on sait moins, c’est que la Ligue 1 aurait pu profiter de ses talents à l’été 2022 où, selon nos informations, il avait été proposé. L’attaquant, déjà redoutable, sortait de deux très belles saisons avec l’Atlas de Guadalajara, avec qui il a terminé champion, tout en étant sacré meilleur joueur de Liga MX. Il était alors disponible pour environ 5 M€…

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Proposé en Ligue 1 à l’été 2022

Malgré un prix attractif et un potentiel intéressant, aucun club français n’avait donné suite, sans doute refroidi par l’âge déjà avancé (25 ans) du natif de Magüí Payán (Colombie). Son profil a tout de même été étudié de près. Sa frappe de balle, ses qualités d’élimination et de vitesse ont tapé dans l’œil des recruteurs sans que cela aille plus loin. L’Atlas venait de lever son option d’achat de 2,5 M€ auprès des Tigres et comptait bien profiter de sa cote pour le vendre. Finalement, l’América en profitera un an plus tard en le recrutant pour 9 M€, où il deviendra international mexicain, lui l’ancien international espoir colombien. La Ligue 1 peut se mordre les doigts, même si c’est toujours plus facile de réécrire l’histoire après coup.