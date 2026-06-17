L’hommage de Zlatan Ibrahimovic à Harry Kane

Le sacrifice défensif de la star offensive d’une équipe suscite, c’est le moins qu’on puisse dire, de nombreux débats. Quel est le bon dosage ? Harry Kane ne se pose pas ce genre de questions, lui qui a été aussi impactant offensivement que défensivement face à la Croatie. Avec notamment un sauvetage en fin de match, presque sur sa ligne, sur une frappe adverse. Ce qui a épaté Zlatan Ibrahimovic.

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« Harry Kane a marqué deux buts, mais ce que j’ai le plus apprécié, c’est son arrêt décisif dans sa propre surface en fin de match. Quand on voit un joueur de ce calibre défendre comme ça, on est impressionné par son sacrifice : il veut gagner. Il est prêt à faire des choses qu’une star ne ferait pas en temps normal », a déclaré la star suédoise sur Fox Sport.