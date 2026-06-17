Menu Rechercher
Commenter 7
Coupe du Monde

L’hommage de Zlatan Ibrahimovic à Harry Kane

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Angleterre 4-2 Croatie
winamax
1 1.68 N 3.90 2 5.00 bonus 100€

Le sacrifice défensif de la star offensive d’une équipe suscite, c’est le moins qu’on puisse dire, de nombreux débats. Quel est le bon dosage ? Harry Kane ne se pose pas ce genre de questions, lui qui a été aussi impactant offensivement que défensivement face à la Croatie. Avec notamment un sauvetage en fin de match, presque sur sa ligne, sur une frappe adverse. Ce qui a épaté Zlatan Ibrahimovic.

La suite après cette publicité

« Harry Kane a marqué deux buts, mais ce que j’ai le plus apprécié, c’est son arrêt décisif dans sa propre surface en fin de match. Quand on voit un joueur de ce calibre défendre comme ça, on est impressionné par son sacrifice : il veut gagner. Il est prêt à faire des choses qu’une star ne ferait pas en temps normal », a déclaré la star suédoise sur Fox Sport.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Angleterre
Harry Kane

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Angleterre Flag Angleterre
Harry Kane Harry Kane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier