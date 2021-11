OM : Valentin Rongier juge son début de saison

La suite après cette publicité

Après un exercice 2020/2021 assez contrasté sur le plan individuel, Valentin Rongier (26 ans) a su se remobiliser pour la saison actuelle. Replacé un poste hybride de latéral droit, l'ancien Nantais a su s'habituer à ce nouveau poste et s'adapter au style inculqué par Jorge Sampaoli. Utilisé à 12 reprises (1 passe décisive), le natif de Mâcon savoure sa bonne forme au sein du club olympien. Une belle passe qu'il a souligné auprès de l'After Foot sur RMC : «je suis content de mon début de saison. L’année dernière, quand le coach est arrivé, j’étais blessé, il a dû composer sans moi, et je pense d’ailleurs qu’au début de saison, il n’avait pas une grande confiance en moi.»

Fier d'avoir su déjouer les pronostics, Valentin Rongier est satisfait du travail effectué pour changer les plans de Jorge Sampaoli : «j’ai dû montrer pendant la prépa qu’il fallait compter sur moi, et je pense que j’ai réussi à lui prouver que je pouvais aider l’équipe à ce poste un peu particulier, ce poste hybride où en phase défensive je suis latéral droit, et en phase offensive je suis milieu de terrain. Peu sont habitués à jouer comme ça, on est deux dans l’équipe à pouvoir le faire, donc j’ai du temps de jeu, et je suis content.»