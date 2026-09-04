Hélène Schrub nommée directrice générale de la LFP

Arnaud Rouger parti, la LFP a confié le poste de directrice générale à Hélène Schrub au terme de son conseil d’administration qui s’est tenu ce vendredi matin. « Forte d’une expérience de plus de vingt ans au sein du football professionnel français, Hélène Schrub rejoint la LFP après avoir exercé les fonctions de Directrice Générale du FC Metz depuis 2016 », dévoile le communiqué de l’institution.

La suite après cette publicité

Femme de l’ombre mais dotée d’une connaissance fine du milieu, l’ancienne dirigeante messine doit œuvrer à la mise en place de la réforme de la gouvernance du football professionnel français. Cette modification doit permettre la transformation de la LFP en une société de clubs, sous un pouvoir renforcé de la FFF. C’est Vincent Labrune qui est allé chercher Hélène Schrub, dont la mission devrait durer un peu moins d’un an.