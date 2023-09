Getafe s’explique sur le recrutement de Mason Greenwood

Poursuivi pour tentative de viol et agression, Mason Greenwood a vu la justice abandonner les poursuites à son encontre, mais avait été écarté par Manchester United après une enquête interne. Manchester United cherchait alors à trouver une porte de sortie à l’attaquant de 21 ans, sans pour autant le licencier, afin qu’il poursuive sa carrière ailleurs. Sur le gong du mercato d’été, Getafe a finalisé l’arrivée de Mason Greenwood vendredi soir sous la forme d’un prêt d’une saison.

En conférence de presse ce samedi après la défaite contre le Real Madrid dans les dernières minutes (1-2), José Bordalas, l’entraîneur de Getafe a été questionné à propos du recrutement de Greenwood et a expliqué pourquoi la piste a été validée. «Tout le monde sait ce qui s’est passé et les mesures appropriées ont été prises. Les autorités compétentes ont fait ce qui devait être fait et nous savons que cela s’est terminé par une non-condamnation», a-t-il expliqué.