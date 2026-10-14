Viking : Tripic très fier d’avoir fait expulser Michael Olise
En zone mixte, Zlatko Tripić n’a pas caché sa satisfaction après avoir provoqué l’expulsion de Michael Olise lors du match nul entre le Bayern Munich et le Viking Stavanger (3-3), en Ligue des Champions. Le capitaine norvégien, directement impliqué dans l’incident qui a valu au Français un deuxième carton jaune, estime avoir réussi à faire sortir de son match l’une des grandes stars du football européen. « C’est génial qu’un joueur comme ça, qui va très probablement remporter le Ballon d’Or un jour, s’énerve contre un gars d’Oftebro et de Lyngdal. Il n’aurait pas dû s’attendre à être trop à l’aise ici », a-t-il déclaré à TV2.
Tripić assume pleinement son rôle dans cette séquence, qui a contribué à faire basculer la rencontre. Alors que le Bayern menait 3-2, l’expulsion d’Olise a permis aux Norvégiens de revenir au score en fin de match. « Et quand j’ai réussi à le distraire de ce dans quoi il est exceptionnellement doué, il a enfin perdu son sang-froid et m’a lancé le ballon en pleine face. J’ai l’impression d’avoir remporté ce duel contre lui », a poursuivi le capitaine de Stavanger. Une sortie qui risque de faire grincer des dents à Munich, où Max Eberl avait déjà vivement dénoncé les provocations du Norvégien après la rencontre, le qualifiant de «salaud».
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