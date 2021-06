Le médecin de l’équipe de France estime ne pas avoir sacrifié la carrière d’Umtiti en 2018

C’est quelque chose qu’on entend souvent depuis la victoire de l’équipe de France à la Coupe du Monde 2018. Samuel Umtiti (27 ans), titulaire durant la compétition et même buteur en demi-finale face à la Belgique (1-0) aurait joué blessé tout le long et aurait alors sacrifié le reste de sa carrière pour cet événement. Une rumeur qui avait même été approuvée par l’intéressé, estimant avoir pris un risque en disputant la CdM à cette époque alors qu’il avait des pépins physiques. Aujourd’hui, le défenseur français du FC Barcelone est tombé aux oubliettes et, à cause de blessures à répétition, n’est plus titulaire au Barça et n’est même plus appelé par Didier Deschamps avec les Bleus.

Pourtant, le médecin historique de l’EDF, Franck Le Gall, n’a pas totalement confirmé les dires d’Umtiti concernant sa condition physique. « Sincèrement, sur l’instant aucun sacrifice n’a été fait. On ne s’est pas dit 'on va aller jusqu’au bout, et puis après ta carrière…'. Non, il s’est certes passé ce qu’il s’est passé derrière, mais on n’a pas eu le sentiment de faire n’importe quoi. Son problème a une solution, aujourd’hui il joue toujours au football. La suite a été compliquée pour lui, mais d’autres choix ont été fait médicalement après la Coupe du monde, des choix qui ne nous appartiennent pas. À aucun moment on n’a été dans la notion de sacrifice avec Sam », a-t-il expliqué au micro de beIN Sports.