OL-OM : les Lyonnais sont fous de rage !

Un Olympico ça ne se joue pas, ça se gagne. Que ce soit à Lyon ou à Marseille, le choc de la 32ème journée de Ligue 1 était très important ce dimanche soir. Pour les Phocéens, un succès était obligatoire pour récupérer la deuxième place et croire en une qualification en Ligue des Champions. Pour les Gones, il fallait absolument l’emporter pour rester au contact dans la course à la qualification en Coupe d’Europe. Ce qui était hors de portée il y a quelques semaines est devenu possible grâce à une bonne série en championnat et aussi des défaites d’adversaires directs comme Rennes.

Si tout n’a pas été toujours parfait dans le jeu, l’OL a réussi une série de sept rencontres de L1 sans défaite. En effet, le dernier revers des Rhodaniens en championnat datait du 17 février (défaite 2 à 1 à Auxerre). Depuis, les hommes de Laurent Blanc ont réussi à enchaîner 4 victoires et 3 nuls (1 défaite durant cette période en Coupe de France contre Nantes, ndlr). Septième avec 50 points avant le coup d’envoi, Lyon pouvait recoller à la roue de Rennes (53 points, défaite à Montpellier) et du LOSC (56 points, nul face à Auxerre).

OL-OM : les notes du match

Lovren se lâche

Mais les Lyonnais se sont inclinés 2 à 1. Une défaite au goût amer d’autant que les deux buts marseillais ont été inscrits suite à des erreurs de l’OL, notamment le deuxième qui est un CSC de Malo Gusto. Après la rencontre, la déception régnait dans le camp lyonnais. Mais pas seulement. Il y avait aussi de la rage. En zone mixte, Alexandre Lacazette a confié : « il y a beaucoup de déception ce soir. Après, je pense qu’ils ont eu beaucoup d’occasions. Sans un grand Anthony Lopes, on perd le match. Mais c’est rageant de se dire qu’on le perd comme ça. On aurait pu mieux faire, être plus dangereux. Par moment, on est rentré dans leur jeu. On a perdu des ballons faciles. Sur une erreur à la fin, on se fait punir ».

Il a ajouté : «c’est une saison où on apprend beaucoup avec des jeunes joueurs. Le premier but de l’OM ? C’est une mésentente entre Diomandé et moi. Je savais que l’OM aimait défendre vers l’avant. J’ai voulu créer un appel contre-appel. C’est sûrement ma faute, car il n’avait pas assez d’élan. Je le prends aussi pour moi, j’aurais dû faire attention à son positionnement.» Dejan Lovren a été beaucoup plus critique que son coéquipier. «C’est la merde. On ne peut pas dire qu’on mérite un point, mais on a donné les ballons, on a donné les buts à la dernière minute, on leur a donné les trois points, a regretté le Croate après le match. On a tout bien fait en deuxième mi-temps. Lacazette a marqué, on est revenu, il reste encore 30 secondes. C’est des petits trucs, des erreurs qu’on fait, c’est dommage.»

Blanc est très déçu

Laurent Blanc a aussi eu du mal après ce revers, comme il l’a avoué sur Prime Vidéo. «La déception du résultat est prédominante. Après on aura le temps de regarder le match, mais le score sera le même. Je suis très déçu pour mes joueurs parce qu’ils ont fait le match que l’on attendait contre une bonne équipe marseillaise qui nous a posé des problèmes en seconde mi-temps. En première mi-temps, on les a bien contenus et je pense qu’on leur a posé énormément de problèmes. Mais dans ce genre de matchs, ça ne se joue à pas grand-chose. Sur le premier et le deuxième but de Marseille, il y a des choses à dire. On va le dire parce qu’on a l’habitude de regarder ça à la vidéo et on va se faire encore mal mardi quand on va voir les buts qu’on a pris.»

Il a ajouté ensuite : «il y a des joueurs qui sont efficaces dans la surface, Alex (Lacazette) ou Alexis Sanchez, mais pour y arriver dans la surface il ne faut pas commettre d’erreurs. Après, si on aide l’adversaire à aller dans la surface…il y a des choses à améliorer et à perfectionner (…) À la mi-temps, on est à 1-0 parce qu’on prend un but ridicule, mais c’est comme ça et il faut se reconcentrer pour égaliser et c’est exactement ce qu’on a fait. Malheureusement, le but qu’on devait marquer, avec l’action de Malo, eux le marquent à dix secondes de la fin.» Un coup de massue pour Lyon, qui va devoir faire beaucoup moins d’erreurs en fin de saison pour espérer accrocher une place européenne.