Nantes - PSG : les compositions sont tombées

Le PSG retrouve la Ligue 1. Trois jours après sa victoire contre la Real Sociedad (2-0), les Parisiens se déplacent à Nantes dans le cadre de la 22e journée (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Au lendemain de la défaite du Gym, ils ont l’opportunité de prendre 14 points d’avance en tête du championnat face au 13e.

Les Canaris se présentent en 4-3-3 avec Coco, Mohamed et Kadewere sur le front offensif, devant une ligne Chirivella-Augusto-Sissoko. En face, Luis Enrique laisse Mbappé sur le banc, remplacé par Kolo Muani en pointe tandis que Lee et Barcola sont dans les couloirs. Zaïre-Emery devrait occuper le poste de latéral droit tandis que l’entrejeu est formé par Vitinha, Ugarte et Asensio. Pas de surprise en revanche en charnière centrale, où Marquinhos est associé à Danilo.

Les compositions :

Nantes : Descamps - Castelletto, Pallois, Zézé, Cozza - Chrivella, Augusto, Sissoko - Coco, Mohamed, Kadewere.

PSG : Donnarumma - Zaïre-Emery, Marquinhos, Danilo, Hernandez - Vitinha, Ugarte, Asensio - Lee, Kolo Muani, Barcola.

