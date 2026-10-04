Équipe de France : Bixente Lizarazu veut insister avec Dembélé en numéro 9

Ousmane Dembélé peine encore à retrouver avec l’équipe de France le niveau affiché au Paris Saint-Germain, malgré la confiance accordée par Zinédine Zidane. Replacé dans son rôle de prédilection depuis l’arrivée du nouveau sélectionneur, au point de pousser Kylian Mbappé sur le côté gauche face à la Turquie, l’attaquant français a notamment livré une prestation très compliquée contre l’Italie, avec une note de 3/10 attribuée par la rédaction de Foot Mercato. Zidane, lui, continue de défendre son joueur : « ça veut dire quoi, au PSG c’est mieux ? Je l’ai trouvé bon. Ousmane, il fait du Ousmane. Je n’ai rien de particulier à lui reprocher. »

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Une confiance que partage Bixente Lizarazu, bien décidé à voir Dembélé s’installer dans le rôle de numéro 9. Le champion du monde 1998 estime que son activité sans ballon et son pressing restent de véritables atouts pour les Bleus : « je pense qu’il faut insister. C’est vrai que dans l’efficacité… C’est pas encore celui du PSG. Moi, je le trouve vraiment très intéressant sur le pressing. Il faut un gars qui amène tout le monde et il le fait super bien. Il est très dangereux. On peut insister avec ça. Dans tous les cas, c’est mobile, l’attaque. Je ne pense pas que Zizou ait envie de s’arrêter à des positions fixes. C’est peut-être pas terminé pour Mbappé sur le côté gauche et Dembélé dans l’axe. Mais c’est bien aussi de surprendre vos adversaires avec des joueurs qui peuvent jouer à toutes les positions. Et on a cette qualité-là en équipe de France. » L’ancien latéral français milite donc clairement pour maintenir Dembélé dans l’axe, malgré les doutes suscités par ses dernières prestations.