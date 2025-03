EdF : la réponse cash d’Aurélien Tchouaméni à Jean-Michel Larqué

Auteur d’une prestation solide face à la Croatie au Stade de France, Aurélien Tchouaméni a répondu aux attentes. Actif à la récupération, précis dans ses transmissions et décisif lors de la séance de tirs au but, le joueur du Real Madrid a joué un rôle clé dans la qualification des Bleus pour le Final Four de la Ligue des Nations. Un moyen de répondre à ses détracteurs dont Jean-Michel Larqué qui avait affirmé après la rencontre aller : «il y a 20 ans au milieu, tu avais Vieira, Makélélé, Zidane. Hier, Tchouaméni-Guendouzi-Rabiot, c’est la Divison 1 de District ! Aurélien Tchouaméni et son coup du foulard… quand il doit frapper normalement, il n’y arrive pas, alors là… c’est le symbole du boulard. Je suis vraiment très inquiet ! Ce sont des faux joueurs, il n’y a rien, aucun talent ! Donc si en plus, ils n’ont pas d’envie… C’est le néant complet !».

La suite après cette publicité

«La vérité, c’est que quand je dis que je n’écoute pas les critiques, c’est que ce n’est pas parce que quelqu’un dit que j’ai un niveau de district régional 1, que ça veut dire que j’ai un niveau de district régional 1. Évidemment que les critiques on les entend, il y a une différence entre les entendre et les écouter. C’est ça la différence. Évidemment qu’on a fait un meilleur match que la dernière fois, moi aussi à titre personnel, mais on a joué devant nos fans, devant notre public et honnêtement, ça nous a vraiment apporté un surplus d’énergie et ça s’est vu aujourd’hui puisque je pense que tout le monde a été performant», a-t-il plaisanté avant d’ajouter : «district régional, il abuse, il aurait pu dire mieux», avec le sourire en quittant la salle de presse. Une performance rassurante qui confirme son importance au sein de l’équipe de Didier Deschamps.