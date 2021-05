OL : la réponse sanglante de Juninho à Rudi Garcia

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais est en ébullition. Tout a commencé dimanche soir après la défaite 3 à 2, synonyme de non-qualification en Ligue des Champions. Face aux journalistes, Rudi Garcia a annoncé son départ à l'issue de son contrat le 30 juin prochain tout en glissant un tacle à Juninho puisqu'il déclarait ne plus pouvoir continuer dans ces conditions. Les relations entre les deux hommes se sont détériorées au fur et à mesure, le directeur sportif reprochant notamment au coach français sa gestion de l'effectif, notamment des joueurs brésiliens. Lundi, l'OL a donc officiellement mis un terme à sa collaboration avec Rudi Garcia. Mardi, ce dernier a décidé de régler ses comptes avec "Juni" lors d'un entretien accordé à L'Equipe.

Juninho contre-attaque

« Ici, il y avait trop de dissensions dans ma relation avec Juni. Ça s'est bien passé au début. Les choses ont commencé à se gâter sans que je m'en aperçoive. Après deux ou trois victoires en novembre, le directeur sportif ne venait plus me féliciter. J'ai découvert que quand les recrues brésiliennes ne jouaient pas, il n'était pas heureux. Il aurait préféré gagner, mais avec ses joueurs. Il s'est beaucoup investi, et c'est une qualité, mais je pense certainement qu'il a dû leur promettre d'être titulaire. (…) À la trêve hivernale, je suis allé voir Vincent Ponsot, et je lui ai dit : " qu'est-ce qui se passe ? Que cherche Juni, à prendre le poste ? Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Je lui laisse les clés s'il les veut."» Il a ensuite indiqué que Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot avaient aussi des différends avec Juninho, qui a mis des coups francs contre son camp selon Garcia.

Défendu par Jean-Michel Aulas sur Twitter, le Brésilien, qui a refusé de réagir dans la presse, a décidé de sortir du silence ce mercredi sur OLTV. Et il a avoué être étonné par cette sortie médiatique. «Je suis surpris. Je n'imaginais pas qu'il allait faire quelque chose comme ça. Cela fait partie de son caractère. Je ne m'attendais pas à ça. Ca donnait l'impression d'avoir été préparé avant. Il a parlé de choses personnelles. Je savais qu'il allait faire quelque chose, ca fait partie de son caractère. Non, je n'ai pas l'impression d'avoir été trahi, je connaissais son caractère. On est trahis par ses vrais amis. Ce n'était pas quelqu'un dont j'étais proche et humainement, je ne l'appréciais pas beaucoup.»

Jean Lucas, le début de la brouille entre les deux hommes

Puis, il a répondu aux attaques de Garcia sur le fait que Juninho défende uniquement les joueurs brésiliens. «Non, tout le problème que j'ai eu avec Rudi c'était qu'il avait des différences de traitement, il était fort avec les plus faibles, et faible avec les plus forts. (...) Concernant les Brésiliens, ça a commencé avec Jean Lucas. C'est le premier joueur que j'ai fait venir à l'OL. On a payé 8 millions d'euros à l'époque. Je pense que c'était un joueur pour nous, d'autres clubs le voulaient. Après le départ de Sylvinho, Rudi arrive et dit que tactiquement il avait des manques, qu'il devait progresser. Cela m'a gêné un peu car il a toujours été performant à l'entraînement. Le temps a passé et Rudi a insisté pour qu'on prête Jean Lucas. Moi, j'ai insisté pour le contraire.»

Il poursuit : «après un match au stade, il va serrer la main du père de Jean Lucas avec lequel ça ne se passe pas bien et il l'a pris personnellement. On ne peut pas reprocher au joueur cela. Fin 2020, il a dit qu'il fallait prêter Jean Lucas, qu'il ne progressait pas tactiquement. J'ai dit que c'était de notre faute s'il ne progressait pas. J'ai demandé les stats et Jean Lucas avait des stats meilleures que les autres milieux de terrain. Le préparateur physique (Paolo Rongoni) est venu me voir plusieurs fois pour me dire que Jean faisait la tête. Je lui disais de donner une opportunité avec les meilleurs et après on verra. Après discussions avec le joueur, son père et ses agents, Jean est parti à Brest.»

Le cas Bruno Guimarães a acté le divorce avec Garcia

Autre cas épineux, celui de Bruno Guimarães, pris en grippe par Garcia à écouter Juninho. «J'ai trouvé qu'avec Bruno, il a commencé à perdre confiance. Il m'a dit qu'il trouvait qu'il avait commencé à baisser son niveau et j'ai dit que c'était normal comme ça ne faisait pas longtemps qu'il était là. Pendant les séances vidéos, il a commencé à critiquer Bruno, mais seulement Bruno. Ce n'est pas bien. Tous nos milieux sont forts et complémentaires. Il ne sait pas gérer.» Vient ensuite le dossier Houssem Aouar, sanctionné par Juninho pour avoir refusé de s'entraîner après un match à Angers.

«Houssem a compris une chose, moi, j'en ai compris une autre. C'est mon droit de directeur sportif de prendre les décisions. J'ai parlé avec le président et ça ne pénalisait pas le sportif, nos milieux avaient tous le même niveau et ça allait aider Houssem pour garder la tête froide. La pire des choses, ce sont des traitements différents.» Sur sa lancée, le directeur sportif de l'OL a ensuite régler ses comptes avec le technicien tricolore. «C'est mon devoir de directeur sportif. J'ai souvent dit à Rudi que je ne choisissais pas le onze mais que j'avais le droit de poser des questions. Je n'ai pas parlé par derrière. Mon bureau est à côté du sien, ce n’est pas vrai.»

Juni détruit le coach français

Il enchaîne : «c'est vrai que je ne l'ai pas laissé choisir les joueurs au mercato, mais c'est mon boulot. Et ça, je pense qu'il n'avait pas l'habitude de ça. Moi, je laisse la corde tirer et à un moment, j'explose. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Quand je posais une question, il me disait : "je ne sais pas, je sais rien." Les gens me disent que je n'ai pas l'expérience, mais les gens qui me le disent n'ont pas été directeur sportif non plus. Mais je pense que la relation humaine est au cœur de tout.»

Il ajoute : «Rudi, il a un manque total de confiance en lui et du coup il veut toujours montrer qu'il est beau, qu'il est costaud, s'il peut parler et se voir dans la télé, il est content. Il est vraiment froid, humainement, il a pas de sentiments pour les gens autour et si tu n'en as pas, tu as du mal à comprendre.» Enfin, il a conclu : «si les gens ne sont pas heureux, ne sont pas dans le projet, ça ne va pas marcher. Et moi, je sentais que ma façon d'être avec les autres gênait Rudi, parce qu'il est froid humainement.» Voilà Rudi Garcia rhabillé pour l'hiver et toutes les autres saisons !