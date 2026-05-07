Altercation Valverde-Tchouameni : Mbappé était absent, Valverde ne se souvient plus de tout…

L’altercation entre Federico Valverde et Aurélien Tchouameni continue de faire couler beaucoup d’encre en Espagne. Célèbre suiveur du Real Madrid, Edu Aguirre a lui aussi obtenu quelques informations en provenance de Valdebebas. « Ce qu’on me dit c’est que, quand la bagarre s’est produite, Mbappé n’était pas là », a-t-il confié, avant de donner davantage de détails sur la blessure de l’Uruguayen.

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« Federico tombe et se cogne contre une table qui était dans le vestiaire. Il s’ouvre en haut du front, là où débute le cuir chevelu. (…) On me dit que, quand le reste de l’équipe entre dans le vestiaire, Valverde ne se souvient pas de certaines choses. Le coup qu’il a reçu est très fort, il dit qu’il ne se souvient plus de certaines choses. (…) S’ils entrent dans le vestiaire avec des crampons en aluminium, ils peuvent glisser. Donc il se cogne contre la table, il reste à moitié inconscient, ensanglanté donc ils ont dû l’emmener à l’hôpital pour le recoudre. Arbeloa a été avec lui chaque instant », a-t-il déclaré.