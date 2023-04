Serie A : le plan osé de Naples pour conserver Victor Osimhen

La suite après cette publicité

Naples est déjà en fête. 33 ans après son dernier titre, le grand club du sud de l’Italie s’apprête à célébrer le 3e scudetto de son histoire. On le saura demain, ou peut-être lors de la journée suivante puisqu’en fonction des résultats des autres matchs la donne pourrait changer. Avec 17 points d’avance, c’est une simple question de temps. Les supporters pourront également profiter de la réception de La Salernitana demain pour fêter l’un des héros de la saison : Victor Osimhen.

Auteur de 26 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues (en plus de 5 passes décisives), le Nigérian est passé à un autre statut. Fer de lance de son équipe, il est également en train de devenir l’une des grandes attractions du prochain mercato. Plusieurs grands clubs sont à la recherche d’un avant-centre de premier plan pour cet été comme Manchester United, Chelsea, le PSG ou encore le Bayern Munich. Tous ont coché le nom du buteur napolitain dans leur short-list.

Naples prépare l’après Victor Osimhen

Naples garde encore un espoir de le garder

Nous vous le révélions cette semaine, le PSG n’est pas le grand favori pour enrôler l’ancien Lillois. Malgré la présence de Luis Campos dans ce dossier, qui avait ramené le joueur à Lille depuis Charleroi en 2019, Osimhen a fait de la Premier League sa priorité. Il faudra y mettre le prix en revanche. Aurelio de Laurentiis attend pas moins de 150 M€ pour lâcher son joueur, sous contrat jusqu’en 2025. Le futur champion d’Italie est donc en position de force dans ce dossier.

À tel point que le président napolitain garde un mince espoir de le conserver. La Gazzetta dello Sport révèle dans ses colonnes que la direction prépare une offre pour tenter de le faire prolonger d’un an, et de disputer la Ligue des Champions ensemble l’an prochain. La méthode peut en revanche étonner lorsque l’on connaît les coulisses de ce petit milieu. Ce n’est pas vraiment par le portefeuille que les Partenopei vont tenter de le conserver mais plutôt par les sentiments et l’amour des supporters.

Une proposition de prolongation à venir

Un argument qui fonctionne rarement mais Naples est une ville particulière. Osimhen est en train de devenir une idole, son visage masqué est affiché partout sur les murs. De Laurentiis envisage de lui proposer un salaire plus ou moins égal à ce qu’il touche actuellement (4,5 M€ par an sans les bonus, joueur le mieux rémunéré au club) mais veut jouer sur de très juteuses primes pour atteindre plus d’un million d’euros supplémentaires à ce qu’il perçoit actuellement. Une stratégie osée donc puisqu’un transfert lui permettrait de doubler sans problème son salaire. Mais qui ne tente rien n’a rien…