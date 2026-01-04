Liga : Levante surprend Séville

Ce dimanche de 18e journée de Liga démarrait avec un duel entre le Séville FC et Levante, en terres andalouses. Un duel entre une équipe qui tente de s’approcher du wagon européen et la lanterne rouge du championnat ibérique. Mais c’est bien l’équipe de Valence qui s’est imposée, créant la surprise (3-0).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Séville 20 18 -5 6 2 10 24 29 19 Levante 13 17 -9 3 4 10 20 29

Effectivement, peu avant la pause, Iker Losada mettait les Granotas devant au tableau d’affichage. En deuxième période, c’est le jeune Carlos Espi qui doublait la mise, servi par l’historique Morales, entré quelques minutes avant (77e). Si Isaac Romero manquait un penalty pour Séville, c’est Carlos Álvarez qui clouait le spectacle en fin de temps additionnel. Une victoire précieuse pour Levante, qui gagne une place et passe dix-neuvième, alors que Séville stagne à la onzième place.