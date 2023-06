Le Bayern Munich se débarrasse d’une recrue de Julian Nagelsmann

Le Paris Saint-Germain continue de chercher son nouvel entraîneur. Et il y a des chances que Julian Nagelsmann puisse être l’heureux élu. Comme révélé sur notre site, le club de la capitale est très intéressé. Mais il faudra s’entendre avec le Bayern Munich puisqu’il faudra signer un gros chèque pour libérer le technicien de 35 ans.

En Bavière, on espère y parvenir rapidement et tourner la page Nagelsmann au plus vite. D’ailleurs, les patrons du Bayern ont décidé de se séparer d’une recrue de leur ancien coach. Il s’agit du docteur Maximilian Pelka. Il était le psychologue de l’équipe allemande, recruté par Nagelsmann en 2021. Thomas Tuchel ne souhaite pas travailler avec lui. Il prend donc la porte comme vient de l’annoncer le club.

