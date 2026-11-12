Ligue des Nations : l’Espagne s’impose, Harry Kane donne la victoire à l’Angleterre

Avant l’énorme choc prévu à Madrid dimanche, l’Espagne et l’Angleterre jouaient respectivement en Tchéquie et contre la Croatie. Face aux Tchèques, Luis de la Fuente faisait sans Lamine Yamal, laissé au repos, mais avec un trio Pino-Ferran-Baena. Le joueur de l’Atlético de Madrid a par ailleurs permis à la Roja de prendre les devants, en inscrivant un but sur penalty après une main de Lukás Ambros dans la surface (39e, 0-1). Dans le temps additionnel, Marc Pubill scellait la victoire des champions du monde en titre (90e+6, 0-2). Les Espagnols, finaliste de la dernière édition de la Ligue des Nations, poursuivent leur sans-faute avec cette cinquième victoire en autant de matchs.

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Dans le même temps, à Wembley, le public anglais rendait hommage à Harry Kane. Le lauréat du Ballon d’Or France Football 2026 disputait son 126e match avec les Three Lions, devenant ainsi le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection anglaise. Cerise sur le gâteau : le joueur du Bayern Munich a marqué le but de la victoire sur penalty (64e, 2-1), sa première réalisation depuis le Ballon d’Or. Servi par Jude Bellingham, Morgan Rogers ouvrait le score (24e), avant que Petar Sučić n’égalise (59e). Au classement du groupe 3 de cette Ligue A, l’Espagne est devant l’Angleterre avec trois points d’avance avant l’ultime journée.