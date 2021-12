Le document qui peut faire sombrer Cristiano Ronaldo, la folle révélation de Ralf Rangnick

La suite après cette publicité

Nouvelle perquisition pour la Juventus

La Gazzetta Dello Sport titre ce matin «Cristiano, cauchemar de la Juve». La Juventus est visée par une seconde perquisition ce matin dans le cadre de l’enquête des plus-values. Cette fois, ils veulent absolument trouver le papier secret concernant Cristiano Ronaldo. Un document qui fait trembler la Vieille Dame. Aucun responsable de la Juventus ne dit avoir ou connaître cet élément. «Assiégé» s’exclame Tuttosport en Une. Jorge Mendes, l’agent de Cristiano Ronaldo, sera entendu sur l'affaire et selon le journal italien, il a confié à des amis qu'il n'y a pas de document secret. Toujours à suivre !

Ralf Rangnick peut rester

En Angleterre, le nouveau coach intérimaire de Manchester United, Ralf Rangnick, pourrait devenir l’entraîneur permanent, c’est ce qu'affirment les tabloïds anglais ce matin. « Monsieur pour rester» titre ce matin le Daily Mirror. Quatre jours après s'être officiellement engagé avec Manchester United, Ralf Rangnick a tenu sa première conférence de presse ce vendredi en tant qu'entraîneur des Red Devils. Le technicien de 63 ans a dévoilé son projet et annoncé vouloir amener «plus d'équilibre» entre les jeunes et les joueurs d'expérience. L’Allemand, responsable de retrouver son remplaçant l’été prochain, a révélé que ça pourrait bien être, lui-même. « Je pourrais rester» écrit le Daily Express. «Je vais garer le patron» s’amuse le Daily Star sur sa Une. Pour rappel, Mauricio Pochettino, Erik ten Hag et Brendan Rogers sont pressentis comme les favoris pour prendre les rênes des Red Devils.

Journée brûlante de Liga

Le journal Marca nous prépare à un samedi chaud bouillant. Des duels de haut niveau vont se jouer aujourd’hui: Séville et Villarreal, l’Atlético de Madrid contre Majorque, mais surtout la Real Sociedad qui reçoit le leader, le Real Madrid. Ce sera un test de solidité pour le quotidien AS, qui insiste : les Madrilènes doivent gagner «avec du style». Ce sera un choc des attaquants : Isak et Oyarzabal contre Benzema et Vinicius. Autre rencontre au sommet, Le FC Barcelone affronte le Betis cet après-midi. «Test pour Munich», titre ce matin l’édition barcelonaise de Mundo Deportivo. Les Blaugranas doivent se rassurer avant d’affronter le géant allemand qui leur à infliger 3-0 au match aller de ligue des champions. Le Barça jouera sans Ansu Fati mais avec un Ousmane Dembélé à 100%. L'entraîneur, Xavi, a déclaré en conférence de presse que ses joueurs devront absolument gagner ce match. Le journal Sport relaie ses propos en Une ce matin : «Nous sommes le Barça ici, il ne suffit pas de faire un match nul ou de perdre, il faut gagner, gagner, gagner et gagner encore».