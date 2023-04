Affaire Negreira : l’avis tranché d’Aleksander Ceferin

La suite après cette publicité

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, s’est exprimé sur l’affaire Negreira lundi dans un entretien accordé au média slovène Ekipa. L’occasion pour le patron du football européen de donner son avis sur la situation, confiant malgré tout qu’il n’avait «pas examiné ce dossier en détail».

Si le dirigeant n’a pas souhaité en dire plus sur de possibles sanctions sportives pour le Barça, il a malgré tout confié son inquiétude. «Cependant, je peux dire quelque chose. Je me suis informé et la situation est extrêmement grave. Tellement grave qu’elle est, à mon avis, l’une des plus graves depuis que je suis impliqué dans le football». Une sortie peu rassurante pour les Blaugranas…

À lire

Le Barça négocie avec des sponsors pour rapatrier Lionel Messi