CdM 2026 : la réponse ironique de Gianni Infantino sur les prix exorbitants des billets

La Coupe du Monde 2026 débute dans cinq semaines. Cependant, les prix exorbitants des billets pour assister aux matchs laissent encore de nombreux fans dans le doute. Certains tickets montent d’ailleurs à des sommes astronomiques, comme quelques-uns trouvé à 11 000 euros pour la finale de la compétition sur les sites de reventes officielles. Hier, lors de la conférence mondiale du Milken Institute à Beverly Hills (États-Unis), Gianni Infantino a donc voulu calmer le jeu. Le président de la FIFA a clairement défendu les tarifs, soulignant le contexte et les lieux concernés.

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« Nous devons regarder le marché. Nous sommes dans un marché où l’industrie du divertissement est la plus développée au monde. C’est pourquoi nous devons appliquer les prix du marché. Aux États-Unis, on ne peut pas regarder un match universitaire – sans parler d’un match professionnel d’un certain niveau – pour moins de 300 dollars, a déclaré le président, avant de poursuivre. C’est la Coupe du Monde, si vous vendez des billets à un prix trop bas, ces billets seront revendus à un prix beaucoup plus élevé. Si certaines personnes proposent des billets pour la finale pour deux millions de dollars sur le marché de la revente, cela ne signifie pas que les billets coûtent deux millions de dollars et cela ne signifie pas que quelqu’un achètera ces billets. Si quelqu’un les achète, on lui apportera personnellement un hot-dog et un coca pour s’assurer qu’il passe une expérience formidable ».